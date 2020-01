Gönnt den Spielern im Trainingslager auf Mallorca auch Freizeit: Werder-Trainer Florian Kohfeldt (M). Foto: Clara Margais/dpa (Clara Margais / dpa)

Nach einer regenerativen Einheit am Tag nach dem Testspiel gegen den italienischen Drittligisten AC Monza (2:2) gab Werder-Coach Florian Kohfeldt seinen Spielern im Trainingslager gleich eineinhalb Tage frei. Erst am Donnerstagvormittag steht die nächste Übungseinheit des Tabellen-17. der Fußball-Bundesliga auf der Baleareninsel auf dem Programm. Kohfeldt reagiert mit der ungewöhnlichen Maßnahme auch auf die vielen Verletzungen der Norddeutschen in der Hinrunde. (dpa)