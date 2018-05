Marco Fabian ist in Frankfurt derzeit nicht erste Wahl. Foto: Stefan Puchner (dpa)

Der 28 Jahre alte Fabian hatte erst am 4. Februar nach einer mehrmonatigen Verletzungspause sein Comeback für die Eintracht gefeiert. Sein großes Ziel ist die Teilnahme an der Fußball-WM, bei der die Mexikaner am 17. Juni in ihrem ersten Spiel auf Weltmeister Deutschland treffen. In den vergangenen Wochen wurde Fabian in der Bundesliga jedoch nur zweimal eingewechselt.

Im Vergleich zu ihm nahm Kovac den zuletzt erfolglosen Stürmer Sebastien Haller am Freitag ausdrücklich in Schutz. „Der Seb hat für uns einen hohen Stellenwert. Er hat für uns schon viele Tore geschossen und viele Tore aufgelegt“, sagte der Trainer. „Dass er mal eine Phase hat, in der es für ihn nicht so gut läuft, ist ganz normal. Der Seb kommt da wieder raus, das wissen wir. Wir brauchen bei ihm kein Wort mit 'K' (Krise) zu benutzen.“ (dpa)