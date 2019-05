Nico Willig ist der Interimscoach des VfB Suttgart. Foto: Sebastian Gollnow (Sebastian Gollnow / dpa)

„Schalke ist ein wichtiges Spiel. Das ist nicht 'ne Urlaubsreise in irgendeiner Form“, sagte der Interimscoach vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Danach geht es für Stuttgart gegen Union Berlin oder den SC Paderborn um den Verbleib in der Liga.

„Es gilt auch Themen zu bearbeiten, die in der Relegation wichtig sind und auch gegen Schalke wichtig sind“, betonte der 38 Jahre alte Willig. Er schloss auch aus, auf die von einer Gelbsperre bedrohten Profis Emiliano Insua, Ozan Kabak und Anastasios Donis komplett zu verzichten. „Es gibt diese gelbe Gefahr. Aber es macht keinen Sinn, diese Spieler gar nicht auf dem Platz zu haben, die verlieren total ihren Rhythmus.“

Stuttgart steht vor dem letzten Bundesligaspieltag als Tabellen-16. fest und kann nicht mehr direkt absteigen. Schalke steht nach einer ebenfalls enttäuschenden Saison mit fünf Punkten Vorsprung auf Rang 15 der Bundesliga. (dpa)