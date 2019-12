Jürgen Klinsmann (M.) schickt seine Spieler wieder auf den Trainingsplatz. Foto: Britta Pedersen/zb/dpa (Britta Pedersen / dpa)

Nach dem nicht-öffentlichen Trainingsauftakt am Sonntag versammelt Trainer Jürgen Klinsmann das Team der Berliner am heutigen Montag (10.00 Uhr) erstmals wieder auf dem heimischen Übungsplatz. Am 2. Januar folgen fünf weitere Vereine aus der höchsten deutschen Spielklasse. Eine Übersicht: