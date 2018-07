Ein Bild der Vergangenheit? Cristiano Ronaldo steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Juventus Turin. (Enrique de la Fuente / dpa)

Die Zeichen stehen auf Abschied: Der Wechsel von Cristiano Ronaldo von Real Madrid wird wohl immer konkreter und scheint nun beschlossen. So steht der fünfmalige Weltfußballer des Jahres vor einem Wechsel zum italienischen Meister Juventus Turin und hat nach Informationen von Sport 1 am Donnerstag bereits den Medizincheck in München absolviert. Turins ehemaliger Juve-Präsident Luciano Moggi vermeldete den Transfer bereits als fix.

Der 33-jährige Stürmer scheint sich laut der spanischen Zeitung "Marca" in Madrid nicht mehr wertgeschätzt zu fühlen und daher mit einem Wechsel liebäugeln. Er sehe sich bereits nach einem Haus in Turin um. Zuletzt wurde die Ablösesumme des Portugiesen von einer Milliarde Euro auf 120 Millionen Euro gesenkt. Der Wechsel nach Italien soll Ronaldo Medienberichten zufolge mit einem Gehalt von 30 Millionen Euro jährlich versüßt werden.

Mehr zum Thema Gerüchte um den Weltstar Italien träumt vom CR7-Wechsel zu Juventus Ronaldo macht nach dem Aus der Portugiesen bei der WM zwar Urlaub. Doch wenn man spanischen Medien ... mehr »

Ronaldo spielt seit 2009 für die Madrilenen und hat in seiner Zeit fünf Champions-League-Titel gewonnen und wurde mehrmals zum Weltfußballer des Jahres gewählt. Nach dem jüngsten Gewinn der europäischen Königsklasse (3:1 gegen FC Liverpool) hatte der Portugiese selbst noch die Gerüchte um einen möglichen Wechsel geschürt. Als Grund wird neben der geringen Wertschätzung auch das schlechte Verhältnis zu Real-Präsident Florentino Perez genannt. Als Indiz für seinen Wechsel wird auch die Trikotpräsentation der Madrilenen auf Twitter gewertet. So sind dort Karim Benzema, Marcelo, Sergio Ramos, Marco Asensio und Toni Kroos zu sehen - mit Ronaldo fehlt aber der größte Star des Teams.