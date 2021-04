Sieht RB nicht mehr weit weg von Bayern: Leipzigs Dani Olmo (l). Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa (Jan Woitas / dpa)

Der spanische Fußball-Nationalspieler sieht lediglich einen kleinen, aber letztlich entscheidenden Unterschied. „Am Ende haben uns die Tore gefehlt, einen anderen Unterschied habe ich nicht wahrgenommen“, sagte der 22-Jährige der „Mitteldeutschen Zeitung“ und ergänzte: „Im Gegenteil, wir waren richtig gut und teilweise besser als der Gegner.“ So habe man mehr Ballbesitz gehabt als die Bayern.

Verfolger Leipzig hatte das Spiel gegen Tabellenführer München am Karsamstag 0:1 verloren. Dadurch liegen die Sachsen in der Tabelle sieben Spieltage vor dem Saisonende sieben Punkte hinter dem Rekordmeister. Die Bayern „müssten noch drei Mal verlieren, was ihnen in so kurzer Zeit in dieser Saison nicht passiert ist“. Gänzlich abhaken will Olmo die Meisterschaft aber erst, wenn dies auch rechnerisch entschieden ist.

© dpa-infocom, dpa:210407-99-110722/2 (dpa)