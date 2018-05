Bayer Leverkusen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Trotz Glück im Spiel: Volland am letzten Spieltag gesperrt

Da hatte Kevin Volland noch einmal Glück. In der Schlussphase des Spiels bei Werder Bremen hätte der Stürmer von Bayer Leverkusen am Samstag nach einem Foul an Bremens Torwart Jiri Pavlenka eigentlich Gelb-Rot sehen müssen.