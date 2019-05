Borussia Dortmund

Trotz Sperre in Innenraum: DFB ermittelt gegen Marco Reus

Der DFB ermittelt gegen Borussia Dortmunds Nationalspieler Marco Reus, weil er trotz seiner Sperre am Samstag beim 2:2 in Bremen am Spielfeldrand saß.