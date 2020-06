DFL

TV-Gelder: Verteilung bis Jahresende beschlossen

Die Deutsche Fußball Liga will bis zum Ende des Jahres zu einem Beschluss bei der Verteilung der Medienerlöse von der Saison 2021/22 an kommen. Das gab die DFL am Mittwoch nach einer Sitzung des Präsidiums bekannt. Vorfestlegungen seien nicht getroffen worden.