EM-Qualifikation

U21 ohne Baumgartl gegen Kosovo

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz muss auch im kommenden EM-Qualifikationsspiel gegen Kosovo auf den Stuttgarter Timo Baumgartl verzichten. Der Einsatz der angeschlagenen Thilo Kehrer und Nadiem Amiri in der Partie am 27. März in Mitrovica ist zudem fraglich.