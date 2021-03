Blick in das leere Berliner Olympiastadion mit den scheinbar endlosen Sitzreihen für die Zuschauer. Foto: Kathrin Brunnhofer/dpa (Kathrin Brunnhofer / dpa)

61 Prozent der Bundesbürger wollen laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur nicht, dass vor dem Ende der Spielzeit im Mai wieder Fußballfans in den Arenen zugelassen werden. Vor den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise am Mittwoch waren nur 23 Prozent der Befragten dafür, die Stadiontore bald wieder für Zuschauer zu öffnen.

Ende Oktober des Vorjahres hatten Bund und Länder beschlossen, angesichts steigender Corona-Fallzahlen Fans wieder gänzlich auszuschließen. Seither spielt die Bundesliga wie auch alle anderen Profiligen wieder vor leeren Rängen. Zuletzt hatte die Deutsche Fußball Liga gemeinsam mit anderen Organisationen aus Sport und Kultur ein Konzept von Experten und Wissenschaftlern unterstützt, das eine Zuschauer-Rückkehr unter strengen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen ermöglichen soll.

© dpa-infocom, dpa:210228-99-631966/2 (dpa)