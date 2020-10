Abwehrspieler

Union Berlin droht Ausfall von Schlotterbeck

Der 1. FC Union Berlin muss in der Fußball-Bundesliga möglicherweise länger auf Nico Schlotterbeck verzichten. Der 20 Jahre alte Abwehrspieler zog sich beim 4:0-Erfolg gegen den FSV Mainz 05 am Freitagabend kurz vor dem Abpfiff eine Verletzung am rechten Oberschenkel zu.