Bundesliga

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Union Berlin feiert in Augsburg ersten Bundesliga-Punkt

Union Berlin hat mit großartiger Moral und am Ende sogar in Unterzahl beim Fehlstarter FC Augsburg den ersten Punkt in der Fußball-Bundesliga geholt. Der Aufsteiger erkämpfte am Samstag in seinem ersten Auswärtsspiel im Oberhaus ein verdientes 1:1 (0:0).