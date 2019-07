13.08.2018, Nordrhein-Westfalen, Köln, Fußball: 2. Bundesliga, 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin, 2. Spieltag im RheinEnergieStadion. Unions Marvin Friedrich am Ball. Foto: Christophe Gateau (Christophe Gateau / dpa)

Das teilte der Club mit. Friedrich ist der elfte Neuzugang von Union, tags zuvor hatte der Liga-Neuling bereits Neven Subotic für die zentrale Defensive verpflichtet.

„Ich bin einfach nur glücklich wieder bei Union zu sein“, sagte Friedrich. „Ich habe mich in den letzten eineinhalb Jahren hier extrem wohlgefühlt und verbinde sehr viel mit diesem Club. Die letzte Saison war für uns alle überragend, jetzt wollte ich unbedingt Teil der ersten Bundesligamannschaft des 1. FC Union Berlin sein.“

Der frühere Junioren-Fußball-Nationalspieler Friedrich war in der Vorsaison ein Grundpfeiler der Aufstiegsmannschaft und bestritt für Union alle 38 Pflichtpartien über die komplette Spieldauer. Augsburg zog nach dem Ende der Spielzeit jedoch die vertraglich verankerte Rückkaufoption. „Marvin hat sich in seiner Zeit bei Union stetig weiterentwickelt, hat viel Verantwortung übernommen und war ein Garant für unsere gut funktionierende Defensive in der letzten Saison“, sagte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert.