Bundesliga

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Union Berlin vor Fans gegen Freiburg

Das Heimspiel des 1. FC Union Berlin gegen den SC Freiburg wird in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vor rund 4500 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei stattfinden.