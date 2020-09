Testspiel

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Union hält am Plan fest: Ohne Abstandsregeln am 25. Oktober

Der 1. FC Union Berlin hält an seinem Plan fest und will am 25. Oktober ein Testspiel ohne Abstandsregeln im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei bestreiten.