Das gab Union bekannt. Zudem sind die Verträge mit Stammtorhüter Rafal Gikiewicz, Sebastian Polter, Manuel Schmiedebach, Ken Reichel und Maurice Arcones ausgelaufen. Die Leihspieler Keven Schlotterbeck (SC Freiburg) und Yunus Malli (VfL Wolfsburg) kehren zu ihren Stammclubs zurück.

Der 34 Jahre alte Parensen war im Januar 2009 zu Union gekommen und hat seither 249 Pflichtspiele für die Eisernen bestritten. Nach seinem Karriere-Ende als Profi wechselt er nun in die Geschäftsstelle des Vereins. Gikiewicz stand in insgesamt 75 Pflichtspielen für die Köpenicker auf dem Platz, dabei blieb er insgesamt 24 Mal ohne Gegentor. Stürmer und Fan-Liebling Polter gelangen in 104 Pflichtspielen 46 Toren für Union. Mit Felix Kroos und Christian Gentner laufen derzeit Gespräche über eine Vertragsverlängerung.

