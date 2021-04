Hat seinen Vertrag bei Union Berlin erst im Dezember 2020 verlängert: Trainer Urs Fischer. Foto: Andreas Gora/dpa (Andreas Gora / dpa)

„Ich gehe felsenfest davon aus, dass Urs Fischer und ich eine tolle nächste Saison an der Alten Försterei haben werden“, sagte Zingler bei einer Medienrunde. Zuletzt wurde Fischer in Medienberichten mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Eine Bestätigung für diese Gerüchte gibt es nicht.

Fischer hatte seinen Vertrag in Berlin erst im Dezember vergangenen Jahres verlängert. Über die neue Laufzeit machte Union keine Angaben, Zingler verdeutlichte jedoch, dass es sich um ein langfristiges Projekt handelt. Im Sommer 2018 kam Fischer nach Berlin und führte die Köpenicker direkt in die Bundesliga, dort gelang ihm trotz eher bescheidener Möglichkeiten auch in der zweiten Saison nacheinander souverän der Klassenerhalt.

© dpa-infocom, dpa:210430-99-420328/2 (dpa)