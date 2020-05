Union Berlins Anthony Ujah gedenkt Opfer von Polizeigewalt in den USA. Foto: Andreas Gora/dpa (Andreas Gora / dpa)

Der 29 Jahre alte Nigerianer veröffentlichte bei Twitter ein Foto von ihm aus der Zeit beim 1. FC Köln. Auf seinem hochgezogenen Trikot ist der Name des schwarzen Opfers nachträglich aufgedruckt. Ursprünglich hatte Ujah bei der Aufnahme des Bildes an den auf ähnliche Weise gestorbenen Eric Garner erinnert und auf dem Shirt #cantbreathe und #justice geschrieben.

Floyd war in Minneapolis nach einer Festnahme von einem weißen Polizisten dessen Knie mehrere Minuten lang an den Hals gedrückt worden. Auf einem Video ist zu hören wie er flehentlich um Hilfe bittet, da er nicht atmen könne. Der Afroamerikaner starb kurz danach in einem Krankenhaus.

Ujah stellte neben sein Bild auch Fotos, auf denen über Fälle berichtet wurde, bei denen in den USA Schwarze offensichtlich zu unrecht von Weißen verdächtigt wurden, sie attackiert zu haben. Über den Fotos steht auf Englisch „An einem Wochenende“ versehen mit zwei wütenden Emojis.

Auch in den USA hatten zahlreiche Sportstars wie die Basketballer Steph Curry und LeBron James ihre Wut über den Vorfall zum Ausdruck gebracht. (dpa)