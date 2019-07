Beim Länderspiel gegen Serbien im März dieses Jahres wurden erstmals Unisex-Toiletten angeboten. (imago images / Pressefoto Baumann)

Bei Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wird es künftig standardmäßig Unisex-Toiletten geben. Damit wolle man geschlechtlicher Vielfalt im Stadion stärker Rechnung tragen, schrieb der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch auf seiner Internetseite. Die Maßnahme sei auf Initiative der AG Fankulturen der Deutschen Fußball Liga (DFL) zustande gekommen.

Unisex-Toiletten waren erstmals beim Länderspiel gegen Serbien im März angeboten worden. Es gab aber weiterhin auch Herren- und Damen-Toiletten. Besucher konnten sich beim Einlass zudem entscheiden, ob sie von einer Frau oder einem Mann kontrolliert werden wollten. Auch beim DFB-Pokalfinale in Berlin Ende Mai wurde das Stadion genderneutral gestaltet. Das nächste Länderspiel findet am 6. September statt. In der EM-Qualifikation spielt die DFB-Elf im Hamburger Volksparkstadion gegen die Niederlande.