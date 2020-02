Soll Union Trainer Fischer Tips für das Spiel gegen den VfL geben: Yunus Malli. Foto: Andreas Gora/dpa (Andreas Gora / dpa)

Der 28 Jahre alte Offensivspieler war von 2017 bis Anfang dieses Jahres für die Wolfsburger im Einsatz und wurde in der Winterpause bis zum Saisonende an den 1. FC Union Berlin verliehen. „Den einen oder anderen Tipp bekommen wir natürlich. Ob uns das hilft, werden wir sehen“, sagte Fischer am Freitag in Berlin.

Bei den Niedersachsen kam Malli diese Saison nur zu zwei Einsätzen in der Europa League, seit seinem Wechsel zu Union absolvierte er fünf Ligapartien. Dabei stand er zuletzt viermal nacheinander in der Startelf. Mit einem Erfolg würde Union bis auf zwei Punkte an Wolfsburg heranrücken, das knapp hinter den Europapokalrängen liegt.