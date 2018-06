Edinson Cavani (r) erzielte einen Treffer für Uruguay. Foto: COLOR CHINA PHOTO/AP (dpa)

Suárez brachte das Team von Trainer Oscar Tabarez im Guangxi Sports Center in China bereits in der 10. Minute per Elfmeter in Führung. Cavani erhöhte in der 37. Minute per Fallrückzieher zum Endstand. Das Spiel fand im Rahmen des 2. China Cup statt, bei dem China, Wales, Uruguay und Tschechien aufeinandertreffen. Am Montag spielt Uruguay im Finale gegen Wales, das bereits am Vortag 6:0 (4:0) gegen China gewann. (dpa)