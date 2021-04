Kehrt Ex-Bayern-Profi Mark van Bommel als Trainer in die Bundesliga zurück?. Foto: Armando Franca/AP/dpa (Armando Franca / dpa)

Der frühere Bayern-Profi Mark van Bommel gilt nach Informationen der „Sport Bild“ als ein Kandidat für diesen Fall. Mit dem 44 Jahre alten Niederländer, der zuletzt als Jugend- und Cheftrainer der PSV Eindhoven arbeitete, sollen dem Bericht zufolge bereits Gespräche geführt worden sein. Beide Wolfsburger Zeitungen und die „WAZ“ brachten zudem den Namen von Edin Terzic ins Gespräch, der noch bis zum Saisonende Borussia Dortmund trainiert.

Der 46 Jahre alte Glasner ist noch bis 2022 an die Wolfsburger gebunden. Im März wurde jedoch öffentlich, dass in dem Vertrag des Österreichers eine Ausstiegsklausel enthalten ist. Seitdem wird Glasner vor allem mit dem österreichischen Serienmeister RB Salzburg in Verbindung gebracht, dessen Trainer Jesse Marsch im Sommer als Nachfolger von Julian Nagelsmann zu RB Leipzig wechseln soll.

