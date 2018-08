Benjamin Pavard ist wieder ins Training des VfB Stuttgart eingestiegen. Foto: Petter Arvidson/Bildbyran via ZUMA Press (dpa)

Der französische Abwehrspieler absolvierte bereits das komplette Mannschaftstraining der Schwaben, wie der Bundesligist mitteilte. Der 22-Jährige hatte seinen Urlaub freiwillig verkürzt, ursprünglich hatte er erst am 13. August mit dem VfB-Training beginnen sollen.

Pavard hatte sich in Stuttgart für die französische Nationalmannschaft empfohlen, mit der er in Russland den Titel feierte. Nach den überzeugenden WM-Auftritten des Abwehrspielers wurde in den vergangenen Wochen über einen Wechsel vor allem zum FC Bayern München spekuliert. 2019 kann Pavard die Stuttgarter dank einer Ausstiegsklausel für eine Ablösesumme in Höhe von 35 Millionen Euro verlassen. (dpa)