ÖFB-Nationalstürmer

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

VfB lässt Kalajdzic zu Spiel nach Schottland reisen

Der VfB Stuttgart wird Nationalstürmer Sasa Kalajdzic nun auch für das WM-Qualifikationsspiel der Österreicher am 25. März in Schottland abstellen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Samstag mit.