Fehlt in der Stuttgarter Startelf gegen Leipzig: VfB-Kapitän Christian Gentner Foto: Peter Steffen (Peter Steffen / dpa)

Der Kapitän fehlt an diesem Samstag überraschend in der Startelf des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten. Trainer Markus Weinzierl verzichtete auch auf Spielmacher Daniel Didavi, Gonzalo Castro und Andreas Beck spielen dagegen von Beginn an. Gomez ersetzt zudem den Rot-gesperrten Nicolas Gonzalez im Angriff.

Der frühere deutsche Nationalspieler war beim 0:3 in Düsseldorf gesperrt gewesen, zuletzt hatte Weinzierl ihn zudem nicht in der Startelf aufgestellt. Am Dienstag hatte sich der Tabellen-16. von Michael Reschke getrennt und den früheren Profi Thomas Hitzlsperger zum neuen Sportvorstand ernannt. (dpa)