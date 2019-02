Vor Spiel gegen RB Leipzig

VfB ohne Aogo und Baumgartl - Gomez vor Rückkehr

Der frühere Nationalstürmer Mario Gomez steht beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart in der Partie am Samstag gegen RB Leipzig womöglich vor der Rückkehr in die Startelf.