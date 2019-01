VfB-Spieler Ebenezer Ofori bleibt bis Ende 2019 an New York FC ausgeliehen. Foto: Daniel Karmann (Daniel Karmann / dpa)

Ofori war im Januar 2017 vom schwedischen Verein AIK Solna zum damaligen Zweitligisten gekommen. Im Februar 2018 hatten die Stuttgarter den 23-jährigen Ghanaer erstmals an New York City FC ausgeliehen. Für den Club bestritt er bisher 28 Partien in der MLS. (dpa)