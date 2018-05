Mario Gomez ist der Topstürmer des VfB Stuttgart. Foto: Marijan Murat (dpa)

Im Rahmen eines Fanfests trifft der schwäbische Fußball-Bundesligist am 5. August (17.00 Uhr) in der Mercedes-Benz Arena auf den spanischen Vizemeister, teilte der VfB mit. Vor der Partie gegen die Mannschaft von Trainer Diego Simeone werden um 15.15 Uhr ehemalige VfB-Profis in einem „Spiel der Legenden“ gegeneinander antreten. (dpa)