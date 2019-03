Marcin Kaminski hat seinen Vertrag mit dem VfB Stuttgarta bis 2021 verlängert. Ina Fassbender Foto: Ina Fassbender (dpa)

Der Kontrakt des polnischen Nationalspielers wäre im Sommer des nächsten Jahres ausgelaufen, wie der Erstliga-Neunte mitteilte. „Ich habe Marcin in der Kürze der Zeit als einen absolut zuverlässigen Profi kennen und schätzen gelernt, der seine Qualitäten in jeder Situation in den Dienst der Mannschaft stellt“, sagte der neue VfB-Trainer Tayfun Korkut, der auf den Abwehrspieler aber momentan nicht in der Startelf vertraut. Kaminski kommt seit seinem Wechsel zu den Schwaben im Juli 2017 auf 41 Pflichtspiele für den VfB. (dpa)