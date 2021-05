VfB-Profi Tanguy Coulibaly (l) musste gegen den VfB Stuttgart verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Foto: Tom Weller/dpa (Tom Weller / dpa)

„Da ist der Verdacht, dass es am Innenband was sein könnte. Verdacht auf Innenbandriss könnte es sein, was das Saison-Aus bedeuten würde“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat. Coulibaly war wegen der Verletzung in der 64. Minute ausgewechselt worden.

Auch Verteidiger Konstantinos Mavropanos (23) und Flügelspieler Roberto Massimo (20) hatten verletzungsbedingt vorzeitig das Feld verlassen müssen. Bei beiden Profis gab Mislintat aber Entwarnung. Bei Massimo sei es so, „dass durch einen Schlag auf den Muskel der Nerv zugemacht hat, dass aber wohl nichts kaputt ist“, sagte er. Bei Mavropanos sei die Auswechslung aufgrund seiner Verletzungshistorie eher eine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

© dpa-infocom, dpa:210508-99-517019/2 (dpa)