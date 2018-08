Wolfsburgs Admir Mehmedi traf gegen den SSC Neapel doppelt. Foto: Peter Steffen (dpa)

Gegen den italienischen Vize-Meister SSC Neapel gewann das Team von Trainer Bruno Labbadia souverän mit 3:1 (1:0). Bei der Saison-Generalprobe traf der eingewechselte Admir Mehmedi vor 10 211 Zuschauern doppelt (71. Minute/74.). Beide Treffer wurden vom ebenfalls eingewechselten Daniel Ginczek vorbereitet.

Zuvor hatte Josip Brekalo (43.) den VfL, der sich in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils erst in der Relegation vor dem Abstieg in die zweite Liga retten konnte, in Führung geschossen. Unmittelbar vor Mehmedis Doppelpack hatte Neapels Arkadiusz Milik (69.) einen Abstimmungsfehler in der Wolfsburger Abwehr zum zwischenzeitlichen Ausgleich ausgenutzt.

In der vergangenen Woche hatte das Team des früheren Bayern-Trainers Carlo Ancelotti noch 3:1 in einem Test gegen Borussia Dortmund gewonnen. Am Samstag jedoch war Wolfsburg laufstärker und bemühter als die Gäste. Bei den Italienern fehlte Ex-Nationalspieler Amin Younes. Der 25-Jährige galt lange Zeit als VfL-Zugang, wechselt dann aber nach Neapel. Wegen eines Achillessehnenrisses fällt der frühere Gladbacher mehrere Monate aus. Das gilt auch für Wolfsburgs Zugang Felix Klaus, der aus Hannover gekommen war. Wegen anhaltender Bauchmuskelbeschwerden wird der Offensivspieler am Mittwoch operiert. (dpa)