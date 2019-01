Fällt für den VfL wegen seiner Reha in Spanien aus: Ignacio Camacho. Foto: Swen Pförtner (Swen Pförtner / dpa)

Der 28-Jährige wurde im Herbst am Sprunggelenk operiert und wird vorerst eine Reha in seiner Heimat Spanien fortsetzen. Der VfL bestätigte einen entsprechenden Bericht des Internetportals „Sportbuzzer“.

Die Wolfsburger fliegen am 3. Januar für zehn Tage ins portugiesische Almancil. Wie viele Spieler an diesem Trainingslager teilnehmen werden, entscheidet sich erst kurzfristig, weil der VfL seinen Kader in der laufenden Transferperiode verkleinern möchte. So steht der polnische Nationalspieler Jakub Blaszczykowski kurz vor einem Wechsel zu Wisla Krakau. Auch Paul-Georges Ntep, Jeffrey Bruma, Paul Seguin und Marvin Stefaniak sollen den Verein verlassen. (dpa)