1. Spieltag

VfL Wolfsburg verdirbt die Kölner Bundesliga-Rückkehr

Der 1. FC Köln ist zurück in der ersten Liga. Mehr gab es am Samstag für den Traditionsverein aber nicht zu feiern, denn bei seinem Comeback nach einem Jahr verlor der „Effzeh“ in Wolfsburg 1:2.