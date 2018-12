Will auch Hoffenheim mit Wolfsburg ärgern: VfL-Coach Bruno Labbadia. Foto: Thomas Frey (Thomas Frey / dpa)

Nach den Siegen gegen Leipzig (1:0) und in Frankfurt (2:1), will das Team am Samstag (15.30 Uhr) gegen die seit sechs Spielen ungeschlagene TSG 1899 Hoffenheim gewinnen. „Es ist ein schönes Gefühl. Wir wollen die Serie beibehalten“, sagte Labbadia am Donnerstag. Hoffenheim sei aber ein „Schwergewicht der Liga“. Leipzig war vor dem Wolfsburger Sieg seit zehn Bundesligaspielen ohne Niederlage, Frankfurt seit sieben.

Fehlen werden dem VfL die Abwehrspieler John Anthony Brooks und William, die beim Sieg in Frankfurt die fünfte Gelbe Karte sahen und für ein Spiel aussetzen müssen. Für sie werden laut Labbadia Paul Verhaegh und U21-Nationalspieler Felix Uduokhai auflaufen. (dpa)