Bundesliga

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Via Instagram: Augustin verabschiedet sich aus Leipzig

Der Wechsel von Jean-Kévin Augustin von Fußball-Bundesligist RB Leipzig zur AS Monaco ist offenbar perfekt. Am Sonntagmittag verabschiedete sich der Stürmer via Instagram aus Leipzig.