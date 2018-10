Ist derzeit in Topform: Der Bremer Maximilian Eggestein (l). Foto: Guido Kirchner (Guido Kirchner / dpa)

„Toll, einfach gut“, schwärmte nicht nur Werder-Coach Florian Kohfeldt von dem U21-Nationalspieler, der bereits seine Saisontore drei und vier erzielte und zudem auch im Pokalspiel bei Wormatia Worms traf. „Ich freue mich für ihn. Topp!“

In Rekordzeit hat sich der gebürtige Hannoveraner vom Talent zum Stammspieler und nun sogar zum Torjäger entwickelt. In allen neun Pflichtspielen der Saison stand Eggestein über 90 Minuten auf dem Platz und ist maßgeblich am Werders Höhenflug beteiligt. Gleichwohl bleibt er bescheiden: „Schön, dass ich der Mannschaft mit den zwei Toren helfen konnte. Aber wichtiger ist der Sieg“, stellte das Bremer Eigengewächs nüchtern fest, dessen ein Jahr jünger Bruder Johannes ebenfalls für Werder spielt.

Kohfeldt lobt vor allem Eggesteins Variabilität. In der 43. Minute erzielte er aus der Distanz mit rechts die Führung, später legte er mit einem präzisen Linksschuss nach. „Seine Weitschüsse sind eine Waffe. Mit 21 habe ich noch nicht so viele Spiele gemacht. Er hat sich sehr gut entwickelt“, lobte Stürmer Max Kruse den Youngster. (dpa)