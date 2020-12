13. Spieltag

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Viele Chancen, kein Ertrag: Leipziger Nullnummer gegen Köln

Im eigenen Stadion gab Leipzig gegen Köln die ersten Punkte in dieser Saison ab. Das lag allerdings weniger an der Leistung der Gäste, als an vielen vergebenen Großchancen von RB.