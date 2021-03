Wolfsburgs Paulo Otavio wird für die Grätsche gegen Hoffenheims Munas Dabbur für vier Spiele gesperrt. Foto: Uwe Anspach/dpa (Uwe Anspach / dpa)

Otavio hatte Hoffenheims Stürmer bei der 1:2-Niederlage am Samstag in der Nachspielzeit mit einer eingesprungenen Grätsche zu Fall gebracht. Schiedsrichter Markus Schmidt zeigte dem Abwehrspieler daraufhin die erste Rote Karte seiner Profikarriere. Der 26 Jahre alte Brasilianer hatte sich am Tag danach bei Dabbur in einer Instagram-Botschaft entschuldigt.

© dpa-infocom, dpa:210309-99-751588/2 (dpa)