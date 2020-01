Wird von Hertha BSC an den SC Paderborn ausgeliehen: Dennis Jastrzembski. Foto: Soeren Stache/dpa (Soeren Stache / dpa)

Der 19 Jahre alte Junioren-Nationalspieler kam in dieser Saison bislang nur in der zweiten Mannschaft der Berliner zum Einsatz. Neben Jastrzembski kamen in der Winterpause auch Anthony Evans (FC Everton), Samúel Fridjónsson (Vålerenga) und Dennis Srbeny (Norwich City) zum abstiegsbedrohten SCP. (dpa)