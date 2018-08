Ante Rebic spielte mit Kroatien eine erfolgreiche Weltmeisterschaft. Foto: Yang Lei (dpa)

Nach zwei trainingsfreien Tagen, bei dem der Kroate unter anderem einen Laktattest absolvierte, stand der 24 Jahre alte Stürmer erstmals wieder auf dem Platz. In einem Gespräch mit dem vereinseigenen Sender Eintracht-TV hatte Rebic angekündigt, die Neuzugänge so schnell wie möglich kennenlernen zu wollen.

Noch ist offen, ob der Held des Pokalfinals dem Bundesligisten in der kommenden Saison erhalten bleibt. Einige internationale Topclubs sollen ihr Interesse an Rebic angemeldet haben, ein Wechsel nach England wird aber immer unwahrscheinlicher. Auf der Insel schließt das Transferfenster bereits an diesem Donnerstag, bei einem sich anbahnenden Wechsel wäre Rebic nach dem WM-Urlaub wohl gar nicht mehr nach Frankfurt zurückgekehrt. (dpa)