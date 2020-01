Leverkusen-Sportdirektor

Völler bleibt dabei: Bayern Meister-Favorit Nummer eins

Rudi Völler hält an seiner Titelprognose in der Fußball-Bundesliga fest. „Bayern bleibt mein Favorit“, sagte der 59 Jahre alte Sportdirektor von Bayer Leverkusen in einem Interview der „Bild“-Zeitung. Der Weltmeister von 1990 schränkte allerdings ein: „Das heißt nicht, dass dieser Favorit einfach so Meister wird.“