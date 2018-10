Trotz 6:2-Sieg

Völler poltert: Herrlich-Diskussionen „eine Sauerei“

Was für ein Spektakel zum Abschluss des neunten Spieltags in der Fußball-Bundesliga! Bayer Leverkusen gelingt mit dem 6:2 in Bremen ein Schritt aus der Krise. Dass trotzdem weiter über den Trainer diskutiert wird, gefällt Rudi Völler überhaupt nicht.