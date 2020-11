Angesäuert: Leverkusen-Sportchef Rudi Völler. Foto: Ronald Wittek/epa Pool /dpa (Ronald Wittek / dpa)

„Auch wenn Spieler angeschlagen sind, müssen sie kommen - und spielen“, schimpfte Völler in der „Bild am Sonntag“. Aránguiz war von den Chilenen zu den Spielen gegen Uruguay und Kolumbien vor einem Monat angefordert worden und kehrte anschließend mit Achillessehnenproblemen zurück. Trotzdem spielte der 31-Jährige anschließend auch für Bayer in der Bundesliga beim FSV Mainz 05. Seitdem fehlt der Mittelfeldspieler den Rheinländern.

