Rudi Völler würde mit Bayer Leverkusen gerne den DFB-Pokal gewinnen. Foto: Ronald Wittek/epa Pool /dpa (Ronald Wittek / dpa)

Auf die Frage seines ehemaligen Nationalmannschaftskollegen und heutigen Sky-Experten Lothar Matthäus, wofür er sich bei den Alternativen „erneute Champions-League-Teilnahme“ oder „endlich mal wieder einen Titel nach knapp 30 Jahren auf dem Briefkopf“ entscheiden würde, wenn er müsste, antwortete Völler: „Lothar, du bist bekannt für deine Fangfragen. Das ist schwierig zu beantworten.“

In der Bundesliga kämpfen Leverkusen, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach um die zwei noch freien Plätze in der Champions League. Im DFB-Pokal-Finale trifft Bayer am 4. Juli im Berliner Olympiastadion auf den FC Bayern München, in der Europa League ist das Team von Trainer Peter Bosz ebenfalls noch dabei.

„Ich mache keinen Hehl daraus, und das gilt ja nicht nur für mich, sondern für ganz Leverkusen, dass wir zwar viele Jahre unsere Ziele erreicht haben, sprich in die Gruppenphase der Champions League gekommen sind. So richtig was in der Hand hatten wir dann doch eher nicht. Einen Pokal mal in der Hand zu halten, wär schon etwas Tolles“, sagte Völler im TV-Sender Sky - und fügte kurz vor dem Anpfiff der Partie bei Hertha BSC sofort hinzu: „Was nicht heißt, dass wir nicht trotzdem Vierter werden wollen.“ (dpa)