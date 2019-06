Leverkusen-Geschäftsführer

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Völler will noch „ein paar Jährchen“ arbeiten

Rudi Völler will weiter bei Bayer Leverkusen arbeiten, denkt aber auch an den Ruhestand. „Irgendwann wird es lang“, sagte der Geschäftsführers des Fußball-Bundesligisten in Berlin und versprach: „Ein paar Jährchen mache ich noch.“