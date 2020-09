Bleibt Kapitän beim FC Schalke 04: Omar Mascarell. Foto: Tim Rehbein/dpa (Tim Rehbein / dpa)

Darauf legte sich Trainer David Wagner nach Angaben des Clubs am Donnerstag fest. Mascarell war bereits in der Rückserie der Vorsaison Kapitän auf Schalke.

"Omar hat seine Rolle als Mannschaftskapitän auch in schwierigen Zeiten sehr gut ausgefüllt. Selbst als er verletzt ausgefallen ist, war er – wie auch Benji Stambouli – stets ein wichtiger Ansprechpartner für Mannschaft und Trainer-Team", sagte Wagner zu seiner Entscheidung. In den kommenden Tagen soll das Team noch zwei weitere Spieler in den dann fünfköpfigen Mannschaftsrat wählen.

© dpa-infocom, dpa:200910-99-510446/2