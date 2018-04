Ist offenbar im Anflug zu Juventus Turin: Nationalspieler Emre Can. Foto: Rui Vieira (dpa)

Can werde bald Weiß-Schwarz tragen, berichtete die „Gazzetta dello Sport“. Die Spekulationen, dass der 24-Jährige vom FC Liverpool nach Turin wechselt, gibt es schon lange. Can kann den Club von Jürgen Klopp im Sommer ablösefrei verlassen. Geht der Transfer tatsächlich über die Bühne, wäre Can neben Sami Khedira und Benedikt Höwedes der dritte deutsche Nationalspieler bei den Bianconeri. (dpa)