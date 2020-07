Transfermarkt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Wechsel von Sané zum FC Bayern perfekt

Leroy Sané wechselt zum FC Bayern. Der 24-Jährige unterschreibt in München einen Fünfjahresvertrag. Der Nationalspieler kostet deutlich weniger als es vor einem Jahr der Fall gewesen wäre. Schon von der kommenden Woche an bereitet er sich in München vor.