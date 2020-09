DFL-Beschluss

Weiter fünf statt drei Auswechslungen im Profi-Fußball

In der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga dürfen die Teams auch in der kommenden Saison in allen Spielen fünf statt drei Auswechslungen vornehmen.